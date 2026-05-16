У Києві врятований після тяжких травм бобер повернувся у дику природу (відео)

© Wild Animals Rescue Center

У Києві після тривалого лікування та реабілітації до дикої природи повернули бобра, якого навесні знайшли у тяжкому стані. Тварина мала глибокі кусані рани та була сильно ослаблена.

Про це повідомили у Центрі порятунку диких тварин.

Як зазначається, у березні команда Kyiv Animal Rescue Group доправила бобра до ветеринарної клініки Інни Васильковської. На момент порятунку тварина перебувала у критичному стані через серйозні травми. Упродовж доби ветеринарам вдалося стабілізувати її стан, після чого бобра перевезли до Центру для подальшого лікування та реабілітації.

Фахівці пояснили, що такі травми потребують тривалого відновлення, тому реабілітація затягнулася на кілька місяців. Увесь цей час бобер проходив лікування за призначеннями лікарів та поступово набирався сил.

Згодом рани тварини повністю загоїлися, а її стан покращився. Після цього бобра вирішили повернути до природного середовища.

«Ми щасливі, що вдалося повернути життя ще одній постраждалій тварині. Пливи, бобрику, щасливого тобі вільного життя», — йдеться в повідомлені.

Дата публікації 10:47, 16.05.26

