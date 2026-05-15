Кличко анонсував нові ціни на проїзд: що зміниться

Віталій Кличко доручив розрахувати нові тарифи на проїзд у столиці, оскільки щорічні видатки бюджету на підтримку галузі сягнули критичних 12 мільярдів гривень.

Світлана Несчетна
Вартість проїзду в Києві / © КМДА

Мер Києва Віталій Кличко доручив профільному департаменту підготувати розрахунки для підвищення тарифів у громадському транспорті, щоб зменшити навантаження на міський бюджет.

Чому ціни зміняться

За словами очільника міста, нинішня ситуація з фінансуванням транспортної галузі критична. Щороку з бюджету Києва виділяється 12 мільярдів гривень на дотації, щоб втримати роботу метрополітену та наземного транспорту. Про це Віталій Кличко сказав у коментарі для «Київ24».

«Я доручив підготувати розрахунки для перегляду вартості проїзду, щоб зменшити ці колосальні видатки. 12 мільярдів на рік — це надмірне навантаження на міську казну», — підкреслив він.

Яким буде новий тариф

Хоча точні цифри стануть відомі найближчими днями, мер запевнив: транспорт залишиться дотаційним. Новий тариф, який запропонує мерія, у будь-якому разі буде нижчим за реальну собівартість поїздки.

Місто планує знайти баланс між економічною обґрунтованістю і платоспроможністю киян, проте утримувати «соціальну ціну» в повному обсязі бюджет більше не спроможний.

Зазначимо, що вартість проїзду в Києві не переглядалася від 2018 року та залишається однією з найнижчих в Україні. Водночас за цей час значно зросли витрати на пальне, електроенергію, матеріали та логістику.

