Київ накриє хвиля тепла: синоптики назвали дату потепління

Погода в Києві 16 травня

У п’ятницю, 16 травня, у Києві та Київській області очікується тепла погода без опадів. Синоптики прогнозують мінливу хмарність і південний вітер.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

У Київській області температура повітря вночі становитиме 6-11° тепла, вдень повітря прогріється до 18-23°. У столиці вночі прогнозують 9-11°, а вдень — 21-23° тепла.

Вітер буде південний, зі швидкістю 5-10 м/с. Опадів у регіоні не очікується.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що з початком наступного тижня до України стане значно тепліше, проте найближчими днями погода ще демонструватиме температурні контрасти.

