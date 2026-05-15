Київ накриє хвиля тепла: синоптики назвали дату потепління
У столиці та області 16 травня прогнозують суху й теплу погоду. Температура вдень сягатиме 23 градусів тепла.
У п’ятницю, 16 травня, у Києві та Київській області очікується тепла погода без опадів. Синоптики прогнозують мінливу хмарність і південний вітер.
Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.
У Київській області температура повітря вночі становитиме 6-11° тепла, вдень повітря прогріється до 18-23°. У столиці вночі прогнозують 9-11°, а вдень — 21-23° тепла.
Вітер буде південний, зі швидкістю 5-10 м/с. Опадів у регіоні не очікується.
Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що з початком наступного тижня до України стане значно тепліше, проте найближчими днями погода ще демонструватиме температурні контрасти.