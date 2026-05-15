Під Києвом знайшли мертвим журналіста Федосеєва, який спалив свій паспорт РФ

Ілля Федосеєв, який спалив свій російський паспорт / © Колаж ТСН

Під Києвом у кімнаті хостела знайшли мертвим російського опозиційного журналіста Іллю Федосеєва. Медійник став відомим після того, як публічно спалив свій паспорт на знак протесту проти війни.

Про це повідомив Ігор Ейдман — двоюрідний брат убитого російського опозиціонера Бориса Нємцова.

«З глибоким сумом повідомляю, що вчора Іллю було знайдено мертвим у своїй кімнаті у хостелі під Києвом. Знайшов його колишній тесть, який зараз займається його похороном. Причин смерті поки не відомі, буде розтин», — написав Ейдман у Мережі.

За його словами, Федосєєв зник ще наприкінці квітня.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року журналіст переїхав до України. Широкого розголосу набув його публічний акт спалення російського паспорта — таким чином він демонстративно відмовився від зв’язку з країною-агресоркою та висловив підтримку Україні.

Федосєєв певний час працював у проєкті «Утро Февраля», який займає різко опозиційну позицію щодо російської влади та війни проти України.

Також журналіст активно висловлювався щодо суспільно-політичних процесів в Україні та Києві. Зокрема, у грудні 2025 року він коментував демонтаж пам’ятника Михайлу Булгакову на Андріївському узвозі. Із допису випливало, що він розумів контекст і причини критики письменника, який у своїх творах описував Київ як частину «російського» простору.

