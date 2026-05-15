Київ
Під Києвом знайшли мертвим журналіста Федосеєва, який спалив свій паспорт РФ

Російський опозиційний журналіст зник приблизно за два тижні до своєї загадкової смерті.

Ілля Федосеєв, який спалив свій російський паспорт / © Колаж ТСН

Під Києвом у кімнаті хостела знайшли мертвим російського опозиційного журналіста Іллю Федосеєва. Медійник став відомим після того, як публічно спалив свій паспорт на знак протесту проти війни.

Про це повідомив Ігор Ейдман — двоюрідний брат убитого російського опозиціонера Бориса Нємцова.

«З глибоким сумом повідомляю, що вчора Іллю було знайдено мертвим у своїй кімнаті у хостелі під Києвом. Знайшов його колишній тесть, який зараз займається його похороном. Причин смерті поки не відомі, буде розтин», — написав Ейдман у Мережі.

За його словами, Федосєєв зник ще наприкінці квітня.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року журналіст переїхав до України. Широкого розголосу набув його публічний акт спалення російського паспорта — таким чином він демонстративно відмовився від зв’язку з країною-агресоркою та висловив підтримку Україні.

Федосєєв певний час працював у проєкті «Утро Февраля», який займає різко опозиційну позицію щодо російської влади та війни проти України.

Також журналіст активно висловлювався щодо суспільно-політичних процесів в Україні та Києві. Зокрема, у грудні 2025 року він коментував демонтаж пам’ятника Михайлу Булгакову на Андріївському узвозі. Із допису випливало, що він розумів контекст і причини критики письменника, який у своїх творах описував Київ як частину «російського» простору.

До слова, у квітні у Хабаровському краї РФ стався вибух у будинку, де проживає російський генерал-майор Азатбек Омурбеков, відповідальний за воєнні злочини в Бучі. Вибуховий пристрій спрацював у поштовій скриньці в селищі Князе-Волконське-1. Внаслідок замаху загинув командир батальйону навчального зв’язку підполковник Кузьменко, ще кілька людей поранені.

