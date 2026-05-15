Под Киевом нашли мертвым журналиста Федосеева, который сжег свой паспорт РФ

Илья Федосеев, который сжег свой российский паспорт

Под Киевом в комнате хостела нашли мертвым российского оппозиционного журналиста Илью Федосеева. Медийщик стал известным после того, как публично сжег свой паспорт в знак протеста против войны.

Об этом сообщил Игорь Эйдман — двоюродный брат убитого российского оппозиционера Бориса Немцова.

«С глубокой скорбью сообщаю, что вчера Илья был найден мертвым в своей комнате в хостеле под Киевом. Нашел его бывший тесть, который сейчас занимается его похоронами. Причины смерти пока не известны, будет вскрытие», — написал Эйдман в Сети.

По его словам, Федосеев исчез еще в конце апреля.

После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года журналист переехал в Украину. Широкую огласку получил его публичный акт сожжения российского паспорта — таким образом он демонстративно отказался от связи со страной-агрессором и выразил поддержку Украине.

Федосеев некоторое время работал в проекте «Утро Февраля», который занимает резко оппозиционную позицию в отношении российской власти и войны против Украины.

Также журналист активно высказывался относительно общественно-политических процессов в Украине и Киеве. В частности, в декабре 2025 года он комментировал демонтаж памятника Михаилу Булгакову на Андреевском спуске. Из сообщения следовало, что он понимал контекст и причины критики писателя, который в своих произведениях описывал Киев как часть «русского» пространства.

