Ракетный удар по дому в Киеве: поиски завершены, в ГСЧС назвали жуткое количество жертв

Атака на Киев 14 мая. / © Associated Press

В Киеве завершена поисково-спасательная операция на месте попадания российской ракеты по дому в Дарницком районе. Известно о 24 жертвах удара.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«Подтверждена гибель 24 человек, из которых трое — дети», — говорится в сообщении.

Поисково-спасательная операция в столице продолжалась более 28 часов. Спасатели разобрали более 3 тысяч кубических метров разрушенной конструкции дома. В настоящее время подразделения ГСЧС перешли к аварийно-восстановительным работам.

В целом, по данным в ГСЧС, в Киеве в результате ударов ночью и утром 14 мая пострадали 47 человек, в том числе двое детей. Кроме того, 30 человек удалось спасти. Также около 400 человек получили помощь от психологов, которые на месте трагедии консультировали и поддерживали пострадавших и их близких.

Массированная атака на Киев 14 мая

Ночью 14 мая РФ ударила по жилым домам в Киеве. В нескольких районах столицы произошли попадания. В частности, в Дарницком ракета влетела в многоэтажку, где обрушились конструкции и под обломками похоронили людей.

Президент Владимир Зеленский назвал тип ракеты, убившей людей прямо в собственных квартирах. По предварительным данным, это Х-101. По словам главы государства, россияне изготовили эту ракету во втором квартале 2026-го, то есть около месяца назад.

Дата публикации 19:48, 14.05.26

