В Киеве в результате российского удара погиб известный хоккеист

Погибший хоккеист Юрий Орлов

Одним из погибших в результате российского удара по Киеву в ночь на 14 мая был известный хоккеист Юрий Орлов.

Об этом сообщили в комитете Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта.

Спортсмен проживал в Дарницком районе Киева, где российская ракета попала в жилой дом. По предварительным данным, вместе с Юрием погибла его девушка.

30-летний Юрий Орлов был бывшим игроком столичных клубов «Льдинка-Компаньон» и «Дженералз».

В сезонах 2015-2017 годов Юрий провел 66 матчей в чемпионате Украины, забросил семь шайб и отдал пять результативных передач.

«В хоккейном сообществе его знали как надежного командного игрока, который стабильно выступал на профессиональном уровне и работал на результат команды», — говорится в сообщении.

В парламентском комитете выразили искренние соболезнования родным, близким, друзьям погибшего и всему хоккейному сообществу Украины.

«Эта трагедия — еще одно болезненное доказательство того, что российские обстрелы ежедневно уносят жизни мирных украинцев, среди которых — представители спортивного сообщества», — отметили в Раде.

Напомним, в ночь на 14 мая Россия совершила самую масштабную атаку на столицу Украины с начала вторжения. В Дарницком районе Киева обвалился подъезд многоэтажки.

По состоянию на 16:30 было известно о восьми жертвах российской атаки на Киев. Среди погибших — 13-летняя девочка.

