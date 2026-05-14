- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 246
- Время на прочтение
- 1 мин
Российский удар по Киеву повредил склад издательства
К счастью, после удара российских террористов никто из работников не пострадал, а книги остались неповрежденными.
В результате российской атаки в ночь на 14 мая в Киеве был поврежден склад украинского издательства «Еще одну страницу».
Об этом сообщили в Telegram-канале издательства.
От удара российских террористов никто из работников не пострадал, а книги остались невредимыми. Однако на складе отсутствует электроснабжение.
Поскольку киевский склад является базой для интернет-магазина издательства, заказанные книги читателям будут отправлены с задержкой.
«На наш киевский склад был прилет, поэтому отправка заказов будет с задержкой. Приносим извинения за неудобства», — говорится в сообщении.
Сейчас в издательстве возобновили работу склада, включив генератор.
Ранее сообщалось, что одним из погибших в результате российского удара по Киеву был известный хоккеист Юрий Орлов.
Напомним, в ночь на 14 мая Россия совершила самую масштабную атаку на столицу Украины с начала вторжения. В Дарницком районе Киева обвалился подъезд многоэтажки.
Сейчас официальное количество погибших в результате этого массированного террористического удара по столице достигло девяти человек.