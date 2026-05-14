"Разбило нос, я упал": киевлянин рассказал, как чудом пережил адский обстрел Киева

Атака на Киев

Россия устроила киевлянам очередную адскую ночь. В Днепровском районе столицы зафиксированы многочисленные разрушения и пострадавшие среди гражданского населения. Жители домов, оказавшихся в эпицентре событий, рассказывают об ужасных взрывах и удивительном спасении.

Об этом пишет «Суспільне».

Для жителя поврежденного дома Василия эта ночь могла стать роковой. Мужчина признается: он никогда раньше не спускался в укрытие, но на этот раз что-то заставило его изменить привычку.

«Мы спустились в укрытие, сидели, и просто одна за другой бахкало, бахкало, и просто свист. И все, и у нас все посыпалось в окна. Мы думали, что это где-то там, у нас», — вспоминает киевлянин.

На вопрос, всегда ли он ходит в укрытие, мужчина откровенно ответил: «Нет, никогда. Вот первый раз просто решили спуститься. Я не знаю, чуйка какая-то сработала».

Василий рассказал, что момент попадания застал его именно тогда, когда он выходил из туалета. Сила взрыва была настолько мощной, что мужчину просто сбило с ног.

«Как раз удар был. Откинуло, разбило нос. Я упал. Наверное, дверью или окном я уже не понял дальше. Я просто не понял», — делится пострадавший.

Он до сих пор находится в шоковом состоянии и пытается понять то, что произошло: «Даже дверью или окном, я же не пойму дальше. Да, может, и волной. Я просто не понимаю.

Напомним, в ночь и утром 14 мая Россия массированно атаковала Киев баллистикой и дронами, повлекшие масштабные разрушения в нескольких районах. В Дарницком районе в результате попадания в многоэтажку обрушились конструкции, под завалами ищут людей.

В столице зафиксировано 40 пострадавших, среди которых ребенок. В Днепровском, Оболонском и Соломенском районах из-за попадания и падения обломков горят дома, гаражи и авто, повреждены бизнес-центр и АЗС. На местах работают спасатели ГСЧС.

