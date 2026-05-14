- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 129
- Время на прочтение
- 2 мин
Вода есть во всех районах: в Киеве полностью возобновили поставки после ночного удара
В Киеве полностью восстановили водоснабжение во всех районах города после того, как в результате массированной ночной атаки российских войск и повреждения энергетических объектов возникли перебои с подачей воды.
В четверг, 14 мая, во всех районах Киева стабилизировали давление в системе и полностью восстановили водоснабжение, которое было временно нарушено из-за массированного ночного обстрела со стороны российских оккупантов и повреждения объектов энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Резервное питание и оперативность коммунальщиков
По словам мэра, перебои со снабжением воды на левом берегу города возникли исключительно из-за повреждений объектов электроснабжения во время массированной атаки. Однако специалистам «Киевводоканала» удалось быстро исправить ситуацию благодаря заранее отработанным алгоритмам действий и слаженному взаимодействию между разными коммунальными службами.
Решающую роль в быстром обновлении сыграло эффективное использование систем резервного питания. Это позволило оперативно выполнить необходимые работы, стабилизировать давление в трубах и вернуть штатный режим водоснабжения абсолютно всем столичным потребителям.
Массированный удар по Киеву – последствия атаки.
Напомним, что в ночь на 14 мая Россия совершила беспрецедентную комбинированную атаку на столицу, использовав ударные дроны, а также крылатые и баллистические ракеты. Наиболее трагические последствия зафиксированы в Дарницком районе, где вражеская ракета обрушила подъезд жилой многоэтажки . На месте продолжается поисково-спасательная операция.
Кроме того, значительные разрушения зафиксированы в Днепровском, Оболонском, Соломенском и Шевченковском районах города, где обломки повредили частные дома, бизнес-центр и паркинг.
Именно из-за этого массированного террора часть киевлян утром осталась без водоснабжения. Кроме того, для ликвидации последствий прилетов патрульная полиция была вынуждена перекрыть движение транспорта на нескольких участках, в частности на улицах Холодноярской, Братства Тарасовцев и в Ахтырском переулке, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники и карет скорой помощи.