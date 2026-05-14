В Киеве снова возросло количество жертв российской атаки

Разрушение дома в Киеве после таки 14 мая / © Associated Press

Количество жертв российской атаки на Киев 14 мая возросло с семи до восьми. Среди погибших оказалась 13-летняя девочка.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«Очередное доказательство того, что россия воюет против мирного населения и стремится уничтожить украинцев», — подчеркнул глава КГВА.

Он выразил соболезнования всем семьям, которые в этот день потеряли своих близких.

Атака на Киев и область 14 мая — что известно

Киев и область оправляются после одной из крупнейших с начала полномасштабного вторжения российских атак. В Дарницком районе из-за прямого попадания ракеты обвалился подъезд девятиэтажки: полностью разрушены 34 квартиры. До этого момента сообщалось о семи погибших и 40 пострадавших, спасательная операция продолжается. Всего в Киеве разрушения зафиксированы на 20 локациях, среди которых жилые дома, школа и ветеринарная клиника.

На Киевщине в результате обстрелов вспыхнули пожары и зафиксированы повреждения в пяти районах, известно об около 10 пострадавших, в том числе ребенке.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что удары по гражданской и критической инфраструктуре доказывают нежелание России завершать войну, и призвал международных партнеров усилить давление на агрессора и помощь в защите украинского неба.

