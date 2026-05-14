- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1671
- Время на прочтение
- 2 мин
Под Киевом ракета влетела и застряла в жилом доме: кадры с места шокируют (фото)
Под Киевом ракета влетела в многоэтажку и не взорвалась — людей спасло чудо.
Во время массированной атаки 14 мая части боевой ракеты залетели в квартиры жилого дома в поселке Чабаны под Киевом.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области.
«Лишь чудом ракета не разорвалась внутри многоэтажки, ведь это могло привести к масштабной трагедии и многочисленным жертвам», — говорится в сообщении.
В то же время, спасатели провели уникальную операцию, изымая ракету со второго и третьего этажей дома. Впрочем, отметили в ГСЧС, самая опасная ситуация возникла в квартире на первом этаже, где была боевая часть ракеты.
«Остатки воздушной цели изъяли с помощью специальной техники и оборудования. Благодаря профессиональным, слаженным и ювелирно-точным действиям удалось безопасно провести работы и не допустить трагедии», — добавили в сообщении.
Кадры с места «прилета» ракеты
Напомним, ночью и утром 14 мая Киев стал целью РФ. Кафиры ударили прямо по жилым домам. В частности, в Дарницком районе произошло попадание в многоэтажку, где обрушились конструкции. Люди оказались прямо под завалами.
По состоянию на 15.00 количество погибших возросло до семи человек. Среди погибших — 12-летняя девочка. Около 20 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.