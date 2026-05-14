Під Києвом ракета влетіла і застрягла у житловому будинку: кадри з місця шокують (фото)
Під Києвом ракета влетіла у багатоповерхівку і не вибухнула - людей врятувало диво.
Під час масованої атаки 14 травня частини бойової ракети залетіли до квартир житлового будинку у селищі Чабани, що під Києвом.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Київської області.
«Лише дивом ракета не розірвалася всередині багатоповерхівки, адже це могло призвести до масштабної трагедії та численних жертв», — йдеться у повідомленні.
Водночас рятувальники провели унікальну операцію, вилучаючи ракету з другого та третього поверхів будинку. Втім, наголосили в ДСНС, найнебезпечніша ситуація виникла у квартирі на першому поверсі, де була бойова частина ракети
«Залишки повітряної цілі вилучили за допомогою спеціальної техніки й обладнання. Завдяки професійним, злагодженим та ювелірно точним діям вдалося безпечно провести роботи й не допустити трагедії», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, вночі та зранку 14 травня Київ став ціллю РФ. Окупанти вдарили просто по житлових будинках. Зокрема, у Дарницькому районі сталося влучання в багатоповерхівку, де обвалились конструкції. Люди опинилися просто під завалами.
Станом на 15:00 кількість загиблих зросла до семи осіб. Серед загиблих — 12-річна дівчинка. Близько 20 людей досі вважаються зниклими безвісти.