Під Києвом ракета влетіла і застрягла у житловому будинку: кадри з місця шокують (фото)

У Чабанах у квартиру залетіла бойова частина ракети і не здетонувала. / © ДСНС у Київській області

Під час масованої атаки 14 травня частини бойової ракети залетіли до квартир житлового будинку у селищі Чабани, що під Києвом.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Київської області.

«Лише дивом ракета не розірвалася всередині багатоповерхівки, адже це могло призвести до масштабної трагедії та численних жертв», — йдеться у повідомленні.

Водночас рятувальники провели унікальну операцію, вилучаючи ракету з другого та третього поверхів будинку. Втім, наголосили в ДСНС, найнебезпечніша ситуація виникла у квартирі на першому поверсі, де була бойова частина ракети

«Залишки повітряної цілі вилучили за допомогою спеціальної техніки й обладнання. Завдяки професійним, злагодженим та ювелірно точним діям вдалося безпечно провести роботи й не допустити трагедії», — додали у повідомленні.

Кадри з місця «прильоту» ракети

Дата публікації 15:06, 14.05.26

Нагадаємо, вночі та зранку 14 травня Київ став ціллю РФ. Окупанти вдарили просто по житлових будинках. Зокрема, у Дарницькому районі сталося влучання в багатоповерхівку, де обвалились конструкції. Люди опинилися просто під завалами.

Станом на 15:00 кількість загиблих зросла до семи осіб. Серед загиблих — 12-річна дівчинка. Близько 20 людей досі вважаються зниклими безвісти.

