У Києві зросла кількість загиблих через атаку РФ, поранених уже 40

Внаслідок обстрілу Києва кількість загиблих зросла до трьох. Ще 40 осіб — зазнали травмувань.

Катерина Сердюк
Удар по Києву

Росіяни масовано вдарили по Києву 14 травня, вбивши трьох людей. Кількість потерпілих зросла до 40 осіб.

Про це інформує мер Києва Віталій Кличко, а також ДСНС.

«40 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. Серед них — двоє дітей», — наголосив мер.

За словами Кличка, через атаку по Києву госпіталізували 31 постраждалого. В тому числі — одну дитину.

Станом на 10:58 відомо про трьох загиблих через російський удар по Києву.

“З-під завалів багатоповерхівки в Дарницькому районі дістали тіло ще однієї жертви масованої атаки”, - повідомили в ДСНС.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, 14 травня Росія масовано атакувала Київ. Ворог застосував ударні дрони й балістичні ракети.

Спершу повідомлялося, що через удар по Києву загинула одна людина. Кількість потерпілих станом на ранок становила 32 особи. У лікарнях перебувало 20 людей. Серед госпіталізованих — одномісячне немовля.

