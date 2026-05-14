- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 884
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві зросла кількість загиблих через атаку РФ, поранених уже 40
Внаслідок обстрілу Києва кількість загиблих зросла до трьох. Ще 40 осіб — зазнали травмувань.
Росіяни масовано вдарили по Києву 14 травня, вбивши трьох людей. Кількість потерпілих зросла до 40 осіб.
Про це інформує мер Києва Віталій Кличко, а також ДСНС.
«40 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. Серед них — двоє дітей», — наголосив мер.
За словами Кличка, через атаку по Києву госпіталізували 31 постраждалого. В тому числі — одну дитину.
Станом на 10:58 відомо про трьох загиблих через російський удар по Києву.
“З-під завалів багатоповерхівки в Дарницькому районі дістали тіло ще однієї жертви масованої атаки”, - повідомили в ДСНС.
Пошуково-рятувальні роботи тривають. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, 14 травня Росія масовано атакувала Київ. Ворог застосував ударні дрони й балістичні ракети.
Спершу повідомлялося, що через удар по Києву загинула одна людина. Кількість потерпілих станом на ранок становила 32 особи. У лікарнях перебувало 20 людей. Серед госпіталізованих — одномісячне немовля.