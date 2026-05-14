У Києві зросла кількість загиблих через атаку РФ, поранених уже 40

Удар по Києву

Росіяни масовано вдарили по Києву 14 травня, вбивши трьох людей. Кількість потерпілих зросла до 40 осіб.

Про це інформує мер Києва Віталій Кличко, а також ДСНС.

«40 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. Серед них — двоє дітей», — наголосив мер.

За словами Кличка, через атаку по Києву госпіталізували 31 постраждалого. В тому числі — одну дитину.

Станом на 10:58 відомо про трьох загиблих через російський удар по Києву.

“З-під завалів багатоповерхівки в Дарницькому районі дістали тіло ще однієї жертви масованої атаки”, - повідомили в ДСНС.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, 14 травня Росія масовано атакувала Київ. Ворог застосував ударні дрони й балістичні ракети.

Спершу повідомлялося, що через удар по Києву загинула одна людина. Кількість потерпілих станом на ранок становила 32 особи. У лікарнях перебувало 20 людей. Серед госпіталізованих — одномісячне немовля.

