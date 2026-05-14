В Киеве выросло количество погибших из-за атаки РФ, раненых уже 40

Удар по Киеву

Реклама

Россияне массированно ударили по Киеву 14 мая, убив троих человек. Число пострадавших возросло до 40 человек.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

«40 пострадавших в столице в результате массированной атаки врага. Среди них двое детей», — подчеркнул чиновник.

Реклама

Добавляется, что госпитализирован 31 пострадавший. В том числе — одного ребенка.

На местах работают спасатели. Информация уточняется.

Позже стало известно, что количество жертв возросло до двух человек.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Реклама

По состоянию на 11:00 количество погибших в Киеве выросло до трех человек.

Как мы сообщали, что РФ 14 мая массированно атаковала Киев. Враг применил ударные дроны и баллистические ракеты.

Сначала сообщалось, что из-за удара по Киеву погиб один человек. Количество пострадавших по состоянию на утро составило 32 человека. В больницах находились 20 человек. Среди госпитализированных — одномесячный младенец.

Новости партнеров