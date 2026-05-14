В Киеве выросло количество погибших из-за атаки РФ, раненых уже 40
В результате обстрела Киева число погибших возросло до трех. Еще 40 человек — получили травмы.
Россияне массированно ударили по Киеву 14 мая, убив троих человек. Число пострадавших возросло до 40 человек.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
«40 пострадавших в столице в результате массированной атаки врага. Среди них двое детей», — подчеркнул чиновник.
Добавляется, что госпитализирован 31 пострадавший. В том числе — одного ребенка.
На местах работают спасатели. Информация уточняется.
Позже стало известно, что количество жертв возросло до двух человек.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
По состоянию на 11:00 количество погибших в Киеве выросло до трех человек.
Как мы сообщали, что РФ 14 мая массированно атаковала Киев. Враг применил ударные дроны и баллистические ракеты.
Сначала сообщалось, что из-за удара по Киеву погиб один человек. Количество пострадавших по состоянию на утро составило 32 человека. В больницах находились 20 человек. Среди госпитализированных — одномесячный младенец.