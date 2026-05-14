"Крик последней надежды": киевлянин рассказал, как вместе с ГСЧС спасал женщину из-под завалов

Парень по имени Иван помог ГСЧС спасти женщину, которая оказалась в ловушке после атаки РФ по Киеву. Он услышал ее крик под завалами.

Об этом сообщает «Общественное».

Парень вместе с отцом проживает неподалеку от поврежденного дома в Дарницком районе Киева. Он в первые минуты помогал спасателям извлекать людей из-под завалов.

Юноша вспоминает, что потерпевшая была в шоковом состоянии.

«Возле ГСЧСника услышал крик женщины, крик страшный, как последней надежды. Подрываюсь туда, начинаю раскапывать. Мы вдвоем становимся, начинаем разгребать. В этот момент тушат огонь и этот дым дует на нас, очень тяжело дышать, я на коленях стою в этой выемке и так гребу. Ничего не видно. Женщина плачет, у нее истерика… Слава Богу, спасли», — рассказывает 18-летний Иван.

Ранее мужчина из разрушенного дома в Киеве рассказал о первых минутах после удара. Он понимал, что летит ракета, поэтому стал в зале, надеясь обезопасить себя. «Как бабахнуло — и меня отбросило. Стекло посыпалось. Все горело, люди кричали. Видите, в чем был, выскочил. Полиция увезла в поликлинику. Там зашили», — поделился пережитым Сергей Федорович.

