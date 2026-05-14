Разрушена 9-этажка в Дарницком районе Киева / © Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Массированная атака на Киев привела к тяжелым последствиям для гражданского населения. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об увеличении количества раненых и рассказал о состоянии тех, кто находится под наблюдением медиков.

Об этом Кличко написал в Telegram.

Два десятка раненых в стационарах

По обновленным данным, количество пострадавших в столице возросло до 32 человек. Медики ведут борьбу за здоровье госпитализированных киевлян — в стационарах города находятся 20 пациентов.

Ситуация осложняется тем, что среди нуждающихся в немедленной госпитализации есть дети. Мэр подчеркнул, что врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим, получившим травмы в результате попаданий и падения обломков вражеских ракет.

Ранение одномесячного ребенка

Наиболее эмоционально тяжелой деталью утренней атаки стала информация о состоянии самых молодых киевлян. Среди 32 пострадавших зафиксирован одномесячный ребенок.

«Уже 32 пострадавших в столице после массированной атаки врага. Среди них одномесячный ребенок. В стационарах сейчас 20 госпитализированных. В том числе — ребенок», — сообщил Виталий Кличко.

Пока не разглашается, в каком состоянии находится младенец, однако известно, что ребенок находится под наблюдением специалистов в одной из столичных больниц.

Спасательные и медицинские службы продолжают работу в усиленном режиме. Данные о пострадавших постоянно обновляются, поскольку в районах города идет разбор завалов и поквартирный обход поврежденных домов.

Отметим, в Дарницком районе на месте поврежденной девятиэтажки идет поисково-спасательная операция. Спасатели, медики, полиция делают все возможное, чтобы достать людей из-под завалов.

Штаб разворачивается по адресу ул. Братства Тарасовцев, 9 за домом в зеленой зоне.

Круглосуточная горячая линия Дарницкой РГА: (098) 478-11-90.

