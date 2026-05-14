Ракетный удар по Киеву: под завалами дома ищут людей, а в разрушенной ветклинике спасают шиншилл (видео)
В Дарницком районе идет спасательная операция: вражеская ракета разрушила бизнес-центр и многоэтажку, оставив людей под завалами.
Россия всю ночь и утром 14 мая била по Киеву. В нескольких районах столицы произошли попадания. По состоянию на 7:30 известно по меньшей мере о 31 пострадавшем, из которых один ребенок. К сожалению, есть информация об одном погибшем.
В результате вражеской атаки в Дарницком районе зафиксированы масштабные разрушения: обрушилась часть жилого дома, уничтожен бизнес-центр, также под удар попала ветеринарная клиника. В Дарницком районе удалось спасти 27 человек.
Трагедия в Дарницком районе
Самая тяжелая ситуация сейчас разворачивается на месте попадания в жилой сектор. В результате взрывной волны и обломков произошло частичное обрушение многоэтажки. Спасатели ГСЧС работают в усиленном режиме — под завалами остаются люди, их голоса слышны под обломками бетона. Информация о количестве пострадавших и погибших уточняется.
Возле жилого дома под удар попал известный бизнес-центр «Риальто». Здание потерпело значительные разрушения фасада и внутренних конструкций, на месте вспыхнул пожар, который уже удалось локализовать.
Чудо среди хаоса: спасение шиншилл
Несмотря на масштабный разгром, в этой трагической ситуации нашлось место для подлинного чуда. Взрывная волна серьезно повредила местную ветеринарную клинику, расположенную неподалеку от эпицентра.
Наибольшее беспокойство вызвала судьба маленьких пациентов — группы шиншилл, находившихся на стационарном лечении. Как сообщили работники заведения, несмотря на разбитые стены и выбитые стекла, все животные остались живы. Спасатели и персонал клиники оперативно эвакуировали грызунов в безопасное место.
Текущая ситуация
В Дарницком районе удалось спасти 27 человек. Продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску людей под завалами на месте разрушения конструкций многоэтажки и тушения пяти автомобилей во дворе жилого дома по другому адресу.
Сейчас на месте трагедии работают:
кинологические службы для поиска людей под завалами;
психологи ГСЧС для оказания помощи родственникам пострадавших;
коммунальные службы, расчищающие проезжую часть.
Власти призывают жителей района не приближаться к месту проведения операции, чтобы не мешать работе спецтехники.
