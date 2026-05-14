ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
426
Время на прочтение
2 мин

Ракетный удар по Киеву: под завалами дома ищут людей, а в разрушенной ветклинике спасают шиншилл (видео)

В Дарницком районе идет спасательная операция: вражеская ракета разрушила бизнес-центр и многоэтажку, оставив людей под завалами.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Последствия удара по Киеву 14 мая

Последствия удара по Киеву 14 мая / © ГУ ГСЧС в Киеве

Дополнено новыми материалами

Россия всю ночь и утром 14 мая била по Киеву. В нескольких районах столицы произошли попадания. По состоянию на 7:30 известно по меньшей мере о 31 пострадавшем, из которых один ребенок. К сожалению, есть информация об одном погибшем.

В результате вражеской атаки в Дарницком районе зафиксированы масштабные разрушения: обрушилась часть жилого дома, уничтожен бизнес-центр, также под удар попала ветеринарная клиника. В Дарницком районе удалось спасти 27 человек.

Трагедия в Дарницком районе

Самая тяжелая ситуация сейчас разворачивается на месте попадания в жилой сектор. В результате взрывной волны и обломков произошло частичное обрушение многоэтажки. Спасатели ГСЧС работают в усиленном режиме — под завалами остаются люди, их голоса слышны под обломками бетона. Информация о количестве пострадавших и погибших уточняется.

Возле жилого дома под удар попал известный бизнес-центр «Риальто». Здание потерпело значительные разрушения фасада и внутренних конструкций, на месте вспыхнул пожар, который уже удалось локализовать.

Чудо среди хаоса: спасение шиншилл

Несмотря на масштабный разгром, в этой трагической ситуации нашлось место для подлинного чуда. Взрывная волна серьезно повредила местную ветеринарную клинику, расположенную неподалеку от эпицентра.

Наибольшее беспокойство вызвала судьба маленьких пациентов — группы шиншилл, находившихся на стационарном лечении. Как сообщили работники заведения, несмотря на разбитые стены и выбитые стекла, все животные остались живы. Спасатели и персонал клиники оперативно эвакуировали грызунов в безопасное место.

Текущая ситуация

В Дарницком районе удалось спасти 27 человек. Продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску людей под завалами на месте разрушения конструкций многоэтажки и тушения пяти автомобилей во дворе жилого дома по другому адресу.

Продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску людей под завалами / © ГУ ГСЧС в Киеве

Продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску людей под завалами / © ГУ ГСЧС в Киеве

Сейчас на месте трагедии работают:

  • кинологические службы для поиска людей под завалами;

  • психологи ГСЧС для оказания помощи родственникам пострадавших;

  • коммунальные службы, расчищающие проезжую часть.

Власти призывают жителей района не приближаться к месту проведения операции, чтобы не мешать работе спецтехники.

Ночью и утром четверга, 14 мая, армия Российской Федерации ударила по Киеву беспилотниками и баллистическими ракетами. В нескольких районах столицы произошли попадания.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
426
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie