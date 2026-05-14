Ракетный удар по Киеву: под завалами дома ищут людей, а в разрушенной ветклинике спасают шиншилл (видео)

Последствия удара по Киеву 14 мая / © ГУ ГСЧС в Киеве

Реклама

Дополнено новыми материалами

Россия всю ночь и утром 14 мая била по Киеву. В нескольких районах столицы произошли попадания. По состоянию на 7:30 известно по меньшей мере о 31 пострадавшем, из которых один ребенок. К сожалению, есть информация об одном погибшем.

В результате вражеской атаки в Дарницком районе зафиксированы масштабные разрушения: обрушилась часть жилого дома, уничтожен бизнес-центр, также под удар попала ветеринарная клиника. В Дарницком районе удалось спасти 27 человек.

Трагедия в Дарницком районе

Самая тяжелая ситуация сейчас разворачивается на месте попадания в жилой сектор. В результате взрывной волны и обломков произошло частичное обрушение многоэтажки. Спасатели ГСЧС работают в усиленном режиме — под завалами остаются люди, их голоса слышны под обломками бетона. Информация о количестве пострадавших и погибших уточняется.

Реклама

Возле жилого дома под удар попал известный бизнес-центр «Риальто». Здание потерпело значительные разрушения фасада и внутренних конструкций, на месте вспыхнул пожар, который уже удалось локализовать.

Чудо среди хаоса: спасение шиншилл

Несмотря на масштабный разгром, в этой трагической ситуации нашлось место для подлинного чуда. Взрывная волна серьезно повредила местную ветеринарную клинику, расположенную неподалеку от эпицентра.

Наибольшее беспокойство вызвала судьба маленьких пациентов — группы шиншилл, находившихся на стационарном лечении. Как сообщили работники заведения, несмотря на разбитые стены и выбитые стекла, все животные остались живы. Спасатели и персонал клиники оперативно эвакуировали грызунов в безопасное место.

Дата публикации 07:30, 14.05.26 Количество просмотров 33 Последствия удара по Киеву: обрушился дом — под завалами люди, разрушен бизнес-центр и пострадала ветеринарная клиника с шиншиллами

Текущая ситуация

В Дарницком районе удалось спасти 27 человек. Продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску людей под завалами на месте разрушения конструкций многоэтажки и тушения пяти автомобилей во дворе жилого дома по другому адресу.

Реклама

Продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску людей под завалами / © ГУ ГСЧС в Киеве

Сейчас на месте трагедии работают:

кинологические службы для поиска людей под завалами;

психологи ГСЧС для оказания помощи родственникам пострадавших;

коммунальные службы, расчищающие проезжую часть.

Власти призывают жителей района не приближаться к месту проведения операции, чтобы не мешать работе спецтехники.

Ночью и утром четверга, 14 мая, армия Российской Федерации ударила по Киеву беспилотниками и баллистическими ракетами. В нескольких районах столицы произошли попадания.

Новости партнеров