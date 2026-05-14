В Киеве в результате удара обрушился подъезд многоэтажки: под завалами люди (видео)
Враг нанес массированный ракетно-дроновый удар по столице Украины.
Российские захватчики в ночь на 14 мая совершили массированную комбинированную атаку на Киев.
Об этом говорится в сообщении мэра столицы Виталия Кличко.
Он сообщил, что враг атаковал город многочисленными ударными беспилотниками, крылатыми, а также баллистическими ракетами.
«В Дарницком районе, где обрушились конструкции жилого дома и под завалами находятся люди, идет поисково-спасательная операция», — говорится в сообщении.
В Днепровском районе попадание в частный жилой дом.
В Оболонском районе обломки упали на трехэтажное паркинговое здание и на здание бизнес-центра, а также попадание в 25-этажную недостройку и падение обломков в квартиру на 12-м этаже жилого дома.
В Соломенском районе обломки упали на территорию нежилой застройки.
В Шевченковском районе попадание в нежилое здание.
Ранее сообщалось, что обломки вражеского беспилотника упали на открытой территории в Оболонском районе Киева.
Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 14 мая совершили массированную комбинированную атаку на Украину.