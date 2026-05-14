В Киеве в результате удара обрушился подъезд многоэтажки: под завалами люди (видео)

Обвал дома в Киеве

Реклама

Российские захватчики в ночь на 14 мая совершили массированную комбинированную атаку на Киев.

Об этом говорится в сообщении мэра столицы Виталия Кличко.

Он сообщил, что враг атаковал город многочисленными ударными беспилотниками, крылатыми, а также баллистическими ракетами.

Реклама

«В Дарницком районе, где обрушились конструкции жилого дома и под завалами находятся люди, идет поисково-спасательная операция», — говорится в сообщении.

В Днепровском районе попадание в частный жилой дом.

В Оболонском районе обломки упали на трехэтажное паркинговое здание и на здание бизнес-центра, а также попадание в 25-этажную недостройку и падение обломков в квартиру на 12-м этаже жилого дома.

В Соломенском районе обломки упали на территорию нежилой застройки.

Реклама

В Шевченковском районе попадание в нежилое здание.

Ранее сообщалось, что обломки вражеского беспилотника упали на открытой территории в Оболонском районе Киева.

Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 14 мая совершили массированную комбинированную атаку на Украину.

Новости партнеров