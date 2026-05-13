В Киеве — новая стрельба: мужчина открыл огонь прямо на парковке: детали

Подозреваемого в стрельбе разыскали в другом районе столицы во время специальной полицейской операции.

Стрельба в Киеве / © Facebook / Патрульна поліція Києва

В Киеве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе после конфликта в Оболонском районе. Для поиска автомобиля, на котором скрылись участники инцидента, в столице вводили специальную полицейскую операцию.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

Сообщение о драке поступило на спецлинию 112. По словам заявительницы, между несколькими мужчинами произошел конфликт, во время которого один из них выстрелил в сторону оппонента. После этого злоумышленник вместе с товарищами покинули место происшествия на Peugeot.

«Для перехвата автомобиля злоумышленника ввели специальную полицейскую операцию. Экипажи патрульных проверили вероятные маршруты, по которым мог поехать водитель, и обнаружили машину, которая подпадала под ориентировку, в Днепровском районе столицы», — говорится в сообщении.

Полицейские остановили транспортное средство и провели поверхностную проверку. В салоне авто инспекторы нашли предмет, похожий на пистолет.

Мужчину, которого считают причастным к стрельбе, задержали с применением кайданков. На место вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла вероятное оружие. Сейчас обстоятельства инцидента и все детали происшествия устанавливают следователи.

Напомним, во вторник, 12 мая, стрельба произошла в помещении Светловодского горсовета. Огонь открыл первый заместитель городского головы Сергей Савич.

