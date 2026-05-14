Атака на Киев.

Ночью и с утра четверга, 14 мая, армия Российской Федерации ударила по Киеву беспилотниками и баллистическими ракетами. В нескольких районах столицы произошли попадания. Есть жертвы.

Об этом сообщили местные власти и в пресс-службе Министерства внутренних дел.

С ночи российская армия массированно атакует Киев. Удары продолжаются в течение всего утра. В нескольких районах столицы зафиксированы попадания, пожары и разрушения гражданской инфраструктуры.

Атака на Киев — что известно о жертвах

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что по меньшей мере один человек погиб.

В ГСЧС впоследствии преодолевали, что по состоянию на 7:30 известно по меньшей мере о 31 пострадавшем, среди которых один ребенок.

В частности, на месте удара по многоэтажке в Дарницком районе удалось спасти 27 человек. Сейчас на месте прилета продолжаются аварийно-спасательные работы. На месте разрушения конструкций дома под завалами ищут людей.

Атака на Киев — какие последствия

В Дарницком районе произошло попадание в многоэтажку, где обрушились конструкции. Из разрушенного дома спасатели спасли десять человек. В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы для поиска пострадавших.

По другим адресам зафиксировано падение обломков на территорию АЗС, а также поврежден фасад многоэтажки. На придомовой территории произошел пожар — горят автомобили.

В Днепровском районе в результате атаки загорелась крыша пятиэтажки. По другому адресу зафиксировано попадание БпЛА в пятиэтажное здание и поражение частного дома. Возник пожар нескольких гаражей и припаркованного автомобиля.

В Оболонском районе обломки упали на открытую территорию и повредили трехэтажное паркинговое здание и бизнес-центр. Кроме того, повреждена квартира в жилом доме на 12 этаже и попала в 25-этажную недостройку.

В Соломенском районе произошло возгорание припаркованного автомобиля. В Голосеевском районе обнаружены обломки на проезжей части. В Святошинском районе зафиксировано падение обломков на открытую территорию.

Атака на Киев - фото

Российская армия массированно ударила по Киеву беспилотниками и ракетами. / © ГУ ГСЧС в Киеве

Как сообщалось, утром 14 мая в Киеве снова прогремели новые взрывы . РФ уготовила баллистику. На месте атаки поднялся столб черного дыма. Удары по городу продолжаются. По данным властей, силы ПВО продолжают работать над ликвидацией угрозы в небе.

