РФ ударила по жилым домам в Киеве: есть жертвы, сильные пожары и разрушения — все детали
В нескольких ранах столицы фиксируют попадание российских воздушных целей. В частности, в Дарницком районе прилет произошел в многоэтажку.
Ночью и с утра четверга, 14 мая, армия Российской Федерации ударила по Киеву беспилотниками и баллистическими ракетами. В нескольких районах столицы произошли попадания. Есть жертвы.
Об этом сообщили местные власти и в пресс-службе Министерства внутренних дел.
С ночи российская армия массированно атакует Киев. Удары продолжаются в течение всего утра. В нескольких районах столицы зафиксированы попадания, пожары и разрушения гражданской инфраструктуры.
Атака на Киев — что известно о жертвах
Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что по меньшей мере один человек погиб.
В ГСЧС впоследствии преодолевали, что по состоянию на 7:30 известно по меньшей мере о 31 пострадавшем, среди которых один ребенок.
В частности, на месте удара по многоэтажке в Дарницком районе удалось спасти 27 человек. Сейчас на месте прилета продолжаются аварийно-спасательные работы. На месте разрушения конструкций дома под завалами ищут людей.
Атака на Киев — какие последствия
В Дарницком районе произошло попадание в многоэтажку, где обрушились конструкции. Из разрушенного дома спасатели спасли десять человек. В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы для поиска пострадавших.
По другим адресам зафиксировано падение обломков на территорию АЗС, а также поврежден фасад многоэтажки. На придомовой территории произошел пожар — горят автомобили.
В Днепровском районе в результате атаки загорелась крыша пятиэтажки. По другому адресу зафиксировано попадание БпЛА в пятиэтажное здание и поражение частного дома. Возник пожар нескольких гаражей и припаркованного автомобиля.
В Оболонском районе обломки упали на открытую территорию и повредили трехэтажное паркинговое здание и бизнес-центр. Кроме того, повреждена квартира в жилом доме на 12 этаже и попала в 25-этажную недостройку.
В Соломенском районе произошло возгорание припаркованного автомобиля. В Голосеевском районе обнаружены обломки на проезжей части. В Святошинском районе зафиксировано падение обломков на открытую территорию.
Атака на Киев - фото
Как сообщалось, утром 14 мая в Киеве снова прогремели новые взрывы . РФ уготовила баллистику. На месте атаки поднялся столб черного дыма. Удары по городу продолжаются. По данным властей, силы ПВО продолжают работать над ликвидацией угрозы в небе.