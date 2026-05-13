Взрывы гремят в Киеве: на Оболони упали обломки дрона, первые детали от властей
В Оболонском районе Киева зафиксировали падение обломков БпЛА.
Обломки вражеского беспилотника упали на открытой территории в Оболонском районе Киева. На место происшествия уже направляются экстренные службы.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«Падение обломков БпЛА на открытой территории в Оболонском районе столицы. Экстренные службы направляются на место», — говорится в сообщении.
Тем временем местные медиа сообщают об отключении электроэнергии в районе Виноградарь. Подробности пока уточняются.
Напомним, днем 13 мая в Киеве объявили воздушную тревогу из-за риска атаки БпЛА. Впоследствии в городе прогремели взрывы. Кличко сообщал о работе ПВО.