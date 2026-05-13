В Киеве раздаются взрывы — что известно
В столице работают Силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.
В среду, 13 апреля, в Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Силы противовоздушной обороны работают по вражеским беспилотникам.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!», — говорится в сообщении.
В Воздушных силах предупреждали о БпЛА в направлении Киева с севера.
Напомним, ранее в Киеве сигнал воздушной тревоги прозвучал из-за риска обстрела БпЛА.
