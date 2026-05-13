В Киеве объявлена воздушная тревога: какая угроза
Сигнал воздушной тревоги раздался в Киеве из-за риска обстрела БпЛА.
В Киеве днем 13 мая объявлена воздушная тревога. Есть угроза удара дронами.
Об этом сообщает КГВА.
«ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога!
Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — отметили в ведомстве.
В Воздушных силах ВС Украины уточнили, что на столицу движется дрон.
«Киев — БпЛА в направлении города с севера», — пишут в ВС.
Ранее в этот же день в Украине объявили воздушную тревогу. Россияне запустили рой БпЛА. Жителей западных областей предупредили об угрозе удара.
Впоследствии под Киевом раздались взрывы. Информация относительно возможных последствий атаки уточняется. В киевской военной администрации призвали жителей области оставаться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.