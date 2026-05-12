Под Киевом продают готический дом с озером и конюшней: сколько стоит

Под Киевом на продажу выставили настоящий замок. Таинственное поместье оформлено в стиле люкс. Продается замок в селе Зазимье Броварского района, в 8 километрах от Киева. Имение в готическом стиле на продажу выставил риелтор.

Риелтор Роман Падун опубликовал обзор имения, владелицей которого является известная блогер — Миледи.

Объект площадью 400 квадратных метров стилизован под старинный замок. Он имеет вырезанные из древесины двери, каменные стены и мебель, которой более 300 лет.

Стоимость замка без комиссии — 800 тысяч долларов. Несмотря на старинный стиль, дом построен по современным технологиям с использованием качественных материалов.

Имение имеет трехуровневый фундамент и даже подвал, который может служить бомбоубежищем. Особенностью интерьера являются холлы с 12-метровыми потолками и французская антикварная мебель.

Особняк также имеет большую зеленую территорию — 0,75 га. На ней есть дом для персонала и охраны площадью 150 м.кв, с собственным гаражом и дополнительными помещениями, конюшня на двух лошадей, профессиональный плац с европочвой.

На территории можно найти озеро, беседку с фонтаном, фруктовый сад и розарий. Блогер делилась, что ее замок полностью автономный, ведь имеет скважину с немецкой системой очистки воды и умную систему отопления.

Безопасность замка обеспечивает трехступенчатая система охраны без слепых зон. Тревожные кнопки есть в каждой комнате.

