Погода в Киеве резко испортится: когда ударит пик нового похолодания и ждать ли возвращения тепла

Синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве 13 мая / © УНИАН

В среду Киев и область накроет волна похолодания с дневной температурой до +14 и обильными дождями.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает: в Киеве 13 мая станет прохладнее, днем ожидаются от +11 до +13 градусов тепла. По словам Диденко, дождь в столице более вероятен ночью и утром, а днем осадки вместе с атмосферным фронтом должны отойти дальше в восточном направлении.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями на Киевщине 13 мая. В течение дня стоит ожидать дождей.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, днем ожидается от +13 до +18 градусов выше нуля.

В столице ночью столбики термометров будут показывать от +11 до +13 градусов тепла, днем ожидается от +14 до +16 градусов тепла.

По данным погодного портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Дождь будет идти весь день, правда, к вечеру он станет слабее.

Температура воздуха будет колебаться от +13 градусов тепла ночью до +15 градусов выше нуля днем.

