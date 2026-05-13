На Киевщине пропала 13-летняя девочка: приметы, фото

13-летняя жительница Белой Церкви Алина Кущ / © Полиция Киевской области

В Киевской области разыскивают несовершеннолетнюю Алину Кущ из города Белая Церковь. 13 мая в 00:12 в полицию от матери поступило сообщение об исчезновении ее 13-летней дочери.

Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook.

Заявительница уточнила, что накануне, 12 мая, девушка вышла из дома в 08:10 на учебу и не вернулась. В настоящее время местонахождение пропавшей неизвестно. Самостоятельные поиски результатов не дали. Мобильный телефон с собой у девушки не было.

На розыски девочки оперативно привлечены и ориентированы подразделения полиции Киевской области, в том числе личный состав Белоцерковского районного управления полиции: руководство, сотрудники уголовного розыска, полицейские офицеры общины, ювенальные инспекторы и сотрудники патрульной полиции.

13-летняя Алина Кущ пропала — приметы и фото

Приметы Алины: рост около 170 см, среднего телосложения, волосы короткие черные.

Девочка была одета в черную куртку-худи, голубые джинсы, кроссовки со вставками белого и серого цветов.

«Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просим сразу сообщать на спецлинию 102, или в Белоцерковское районное управление полиции по телефону: 0 (93) 126 55 05», — говорится в сообщении полиции.

