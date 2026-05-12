Грозы и шквалы накроют Киев: синоптики предупредили об опасности 12 мая

Синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве 12 мая / © Associated Press

Во вторник, 12 мая, Киев и область окажутся в эпицентре погодных контрастов: синоптики прогнозируют приятное майское тепло, которое будет сопровождаться грозовыми ливнями и шквальными порывами ветра.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует 12 мая в столице теплую погоду с температурой воздуха до +20 градусов выше нуля. В то же время она предупреждает, что в течение дня пройдут дожди с грозами.

По данным Украинского гидрометцентра, на Киевщине 12 мая будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем возможны дожди с грозами.

Температура по области ночью будет колебаться в пределах от +8 до +13 градусов тепла, днем ожидается от +18 до +23 градусов тепла. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +10 до +12 градусов тепла. Днем в столице будет от +20 до +22 градусов выше нуля.

В то же время синоптики предупреждают о грозах, местами шквалы до 15-20 м/с. В области объявлен І уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», — говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают о грозах и шквальном ветре на Киевщине 12 мая / © Укргидрометцентр

Как сообщают на погодном портале Sinoptik, в Киеве 12 мая облака уже с утра укроют небо, и пасмурная погода будет держаться в Киеве до конца дня. С середины дня и до его конца будет идти дождь.

Температура воздуха будет колебаться от +11 градусов тепла ночью до +20 градусов тепла днем.

