"Прилеты" по детсаду и жилым домам: РФ после "перемирия" с новой силой ударила по Киевщине (фото)
Детский сад и жилые дома повреждены в Фастовском районе в результате ночной атаки российскими БпЛА.
В ночь на вторник, 12 мая, враг снова атаковал мирные населенные пункты Киевской области. Под ударами дронов — жилые дома, учебные заведения, обычная жизнь людей.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram.
На данный момент в Фастовском районе в результате вражеской атаки поврежден детский сад — произошел пожар кровли. В четырехэтажном жилом доме рядом выбиты окна. Также повреждены два частных дома.
Пострадавших у населения нет.
На местах работают все оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация нанесенных разрушений.
«Не оставим людей один на один с бедой. Все, кто получил повреждения, получат необходимую поддержку и помощь для восстановления жилья», — пообещал глава Киевской ОВА.
Напомним, Россия в ночь на 12 мая после того, как закончилось трехдневное перемирие, снова вернулась к атакам по Киеву. Во время воздушной тревоги обломки вражеского беспилотника упали на крышу 16-этажки на Оболони и повлекли за собой пожар, который потушили жильцы дома.