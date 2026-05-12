"Прилеты" по детсаду и жилым домам: РФ после "перемирия" с новой силой ударила по Киевщине (фото)

Атака на Киевщину

В ночь на вторник, 12 мая, враг снова атаковал мирные населенные пункты Киевской области. Под ударами дронов — жилые дома, учебные заведения, обычная жизнь людей.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram.

На данный момент в Фастовском районе в результате вражеской атаки поврежден детский сад — произошел пожар кровли. В четырехэтажном жилом доме рядом выбиты окна. Также повреждены два частных дома.

Пострадавших у населения нет.

На местах работают все оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация нанесенных разрушений.

Последствия атаки на Киевщину

«Не оставим людей один на один с бедой. Все, кто получил повреждения, получат необходимую поддержку и помощь для восстановления жилья», — пообещал глава Киевской ОВА.

Последствия атаки на Киевщину / © ГСЧС в Киевской области

Напомним, Россия в ночь на 12 мая после того, как закончилось трехдневное перемирие, снова вернулась к атакам по Киеву. Во время воздушной тревоги обломки вражеского беспилотника упали на крышу 16-этажки на Оболони и повлекли за собой пожар, который потушили жильцы дома.

