Записать ребенка в садик можно будет онлайн: как будет работать новый сервис в Киеве

Онлайн-запись в детский сад

В детский сад в Киеве можно будет записаться онлайн. Уже в мае киевлян ждут положительные изменения. В этом году планируется цифровизировать большое количество бюрократических процессов.

Об этом рассказал директор КП ГИОЦ Константин Воробьев в эфире Киев24.

В мае 2026 года в Киеве введут онлайн-запись в детские сады через Портал услуг. Там хотят собрать и унифицировать все услуги для киевлян.

По словам Константина Воробьева, на портале Киев Цифровой собирают услуги, которыми киевляне пользуются каждый день или очень часто.

А на городском Портале услуг собирают функции, которые не нужны киевлянам каждый день, такие как онлайн-запись в детские сады.

«Все образовательные сервисы — и запись в детский сад, и запись в первый класс — будут аккумулироваться именно на Портале услуг», — добавил Воробьев.

В мае обещают запустить онлайн-запись в детские сады. Процесс должен быть простым.

«Он будет очень классный. Я очень думаю, что понравится киевлянам визуал и простота процесса».

Что делать родителям, если ребенок отказывается идти в садик

Есть пять правил, которые помогут ребенку адаптироваться к детскому саду. Ими поделилась психолог. Ключевые советы таковы:

создайте краткий ритуал прощания;

используйте «маленькие опоры» — игрушки с собой, особый талисман;

обязательно обсуждайте чувства ребенка после садика;

подкрепляйте новый опыт ребенка положительными эмоциями и играми.

Тревога взрослых может передаваться ребенку, поэтому родителям не стоит нервничать, когда ребенок начинает ходить в садик. Адаптация к новым условиям — это процесс, требующий времени и командной работы.

