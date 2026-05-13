Записать ребенка в садик можно будет онлайн: как будет работать новый сервис в Киеве
В Киеве уже в мае 2026 года запустят онлайн-запись в детские сады через Портал услуг. В городских властях обещают простой и удобный сервис для родителей.
В детский сад в Киеве можно будет записаться онлайн. Уже в мае киевлян ждут положительные изменения. В этом году планируется цифровизировать большое количество бюрократических процессов.
Об этом рассказал директор КП ГИОЦ Константин Воробьев в эфире Киев24.
Онлайн-запись в детский сад: в Киеве внедрят новую систему
В мае 2026 года в Киеве введут онлайн-запись в детские сады через Портал услуг. Там хотят собрать и унифицировать все услуги для киевлян.
По словам Константина Воробьева, на портале Киев Цифровой собирают услуги, которыми киевляне пользуются каждый день или очень часто.
А на городском Портале услуг собирают функции, которые не нужны киевлянам каждый день, такие как онлайн-запись в детские сады.
«Все образовательные сервисы — и запись в детский сад, и запись в первый класс — будут аккумулироваться именно на Портале услуг», — добавил Воробьев.
В мае обещают запустить онлайн-запись в детские сады. Процесс должен быть простым.
«Он будет очень классный. Я очень думаю, что понравится киевлянам визуал и простота процесса».
Что делать родителям, если ребенок отказывается идти в садик
Есть пять правил, которые помогут ребенку адаптироваться к детскому саду. Ими поделилась психолог. Ключевые советы таковы:
создайте краткий ритуал прощания;
используйте «маленькие опоры» — игрушки с собой, особый талисман;
обязательно обсуждайте чувства ребенка после садика;
подкрепляйте новый опыт ребенка положительными эмоциями и играми.
Тревога взрослых может передаваться ребенку, поэтому родителям не стоит нервничать, когда ребенок начинает ходить в садик. Адаптация к новым условиям — это процесс, требующий времени и командной работы.