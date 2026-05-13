Записати дитину до садочка можна буде онлайн: як працюватиме новий сервіс в Києві

До дитячого садочка у Києві можна буде записатися онлайн. Уже у травні на киян чекають позитивні зміни. Цьогоріч планують цифровізувати чималу кількість бюрократичних процесів.

Про це розповів директор КП ГІОЦ Костянтин Воробйов в ефірі Київ24.

У травні 2026 року в Києві запровадять онлайн-запис до дитячих садочків через Портал послуг. Там хочуть зібрати та уніфікувати всі послуги для киян.

За словами Костянтина Воробйова, на порталі Київ Цифровий збирають послуги, якими кияни користуються щодня або дуже часто.

А на міському Порталі послуг збирають функції, які не потрібні киянам щодня, такі як онлайн-запис до дитячих садків.

«Всі освітні сервіси — і запис до дитячого садка, і запис до першого класу — будуть акумулюватися саме на Порталі послуг», — додав Воробйов.

У травні обіцяють запустити онлайн-запис до дитячих садків. Процес має бути простим.

«Він буде дуже класний. Я дуже думаю, що сподобається киянам саме візуал і простота процесу».

Що робити батькам, якщо дитина відмовляється іти в садочок

Є п’ять правил, які допоможуть дитині адаптуватися до дитячого садочка. Ними поділилася психологиня. Ключові поради такі:

створіть короткий ритуал прощання;

використовуйте «маленькі опори» — іграшки з собою, особливий талісман;

обов’язково обговорюйте почуття дитини після садочка;

підкріплюйте новий досвід дитини позитивними емоціями та іграми.

Тривога дорослих може передаватися дитині, тому батькам не варто нервувати, коли дитина починає ходити до садочка. Адаптація до нових умов — це процес, який потребує часу та командної роботи.

