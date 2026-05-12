"Прильоти" по дитсадку та житлових будинках: РФ після "перемир'я" з новою силою вгатила по Київщині (фото)
Дитячий садок та житлові будинки пошкоджені у Фастівському районі внаслідок нічної атаки російськими БпЛА.
У ніч проти вівторка, 12 травня, ворог знову атакував мирні населені пункти Київської області. Під ударами дронів — житлові будинки, заклади освіти, звичайне життя людей.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник у Telegram.
Станом на зараз у Фастівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено дитячий садок — сталася пожежа покрівлі. У чотириповерховому житловому будинку поруч вибито вікна. Також, пошкоджено два приватні будинки.
Постраждалих серед населення немає.
На місцях працюють усі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація завданих руйнувань.
«Не залишимо людей сам на сам із бідою. Усі, хто зазнав пошкоджень, отримають необхідну підтримку та допомогу для відновлення житла», — пообіцяв очільник Київської ОВА.
Нагадаємо, Росія у ніч проти 12 травня після того, як закінчилося триденне перемир’я, знову повернулася до атак по Києву. Під час повітряної тривоги уламки ворожого безпілотника впали на дах 16-поверхівки на Оболоні та спричинили пожежу, яку загасили мешканці будинку.