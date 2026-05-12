"Прильоти" по дитсадку та житлових будинках: РФ після "перемир'я" з новою силою вгатила по Київщині (фото)

Атака на Київщину / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

У ніч проти вівторка, 12 травня, ворог знову атакував мирні населені пункти Київської області. Під ударами дронів — житлові будинки, заклади освіти, звичайне життя людей.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник у Telegram.

Станом на зараз у Фастівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено дитячий садок — сталася пожежа покрівлі. У чотириповерховому житловому будинку поруч вибито вікна. Також, пошкоджено два приватні будинки.

Постраждалих серед населення немає.

На місцях працюють усі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація завданих руйнувань.

Наслідки атаки на Київщину / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

«Не залишимо людей сам на сам із бідою. Усі, хто зазнав пошкоджень, отримають необхідну підтримку та допомогу для відновлення житла», — пообіцяв очільник Київської ОВА.

Наслідки атаки на Київщину / © ДСНС у Київській області

Нагадаємо, Росія у ніч проти 12 травня після того, як закінчилося триденне перемир’я, знову повернулася до атак по Києву. Під час повітряної тривоги уламки ворожого безпілотника впали на дах 16-поверхівки на Оболоні та спричинили пожежу, яку загасили мешканці будинку.

