Київ
Під Києвом продають готичний маєток з озером і стайнею: скільки коштує

У селі Зазим’я під Києвом виставили на продаж розкішний маєток у готичному стилі. Будинок з антикварними меблями, озером і підвалом-бомбосховищем оцінили у 800 тисяч доларів.

© Instagram

Під Києвом на продаж виставили справжній замок. Таємничий маєток оформлений у стилі люкс. Продається замок у селі Зазим’я Броварського району, за 8 кілометрів від Києва. Маєток у готичному стилі на продаж виставив рієлтор.

Рієлтор Роман Падун опублікував огляд маєтку, власницею якого є відома блогерка — Міледі.

Під Києвом продають замок за 800 тисяч доларів: який вигляд він має

Об’єкт площею 400 квадратних метрів стилізований під старовинний замок. Він має вирізані з деревини двері, кам’яні стіни, та меблі, яким понад 300 років.

Вартість замка без комісії — 800 тисяч доларів. Попри старовинний стиль, будинок зведено за сучасними технологіями з використанням якісних матеріалів.

Маєток має трирівневий фундамент і навіть підвал, який може слугувати бомбосховищем. Особливістю інтер’єру є холи з 12-метровими стелями та французькі антикварні меблі.

Маєток також має велику зелену територію — 0,75 га. На ній є будинок для персоналу та охорони площею 150 м.кв, з власним гаражем та додатковими приміщеннями, стайню на двох коней, професійний плац із євроґрунтом.

На території можна знайти озеро, альтанку з фонтаном, фруктовий сад та розарій. Блогерка ділилася, що її замок — повністю автономний, адже має свердловину з німецькою системою очищення води та розумну систему опалення.

Безпеку замка забезпечує триступенева система охорони без «сліпих зон». Тривожні кнопки є в кожній кімнаті.

