У Києві чоловік влаштував стрілянину з вікна власної квартири: чим це завершилось (фото)

У Києві поліція затримала чоловіка, який посеред ночі стріляв з вікна своєї квартири / © Патрульна поліція Києва

У Подільському районі Києва патрульні затримали чоловіка, який посеред ночі влаштував стрілянину з вікна власної квартири. На місці події виявили відстріляні гільзи.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

У ніч проти 11 травня патрульні отримали виклик про стрілянину в Подільському районі столиці. За словами свідків, невідомий чоловік відкрив вогонь із вікна, здійснивши кілька пострілів.

На місце оперативно прибули екіпажі патрульної поліції та співробітники поліції охорони. Під час обстеження прилеглої території правоохоронці виявили стріляні гільзи.

Згодом поліцейські встановили квартиру, до якої зайшов чоловік, та затримали ймовірного правопорушника із застосуванням кайданків. Після цього на місце викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин інциденту.

Слідчі затримали чоловіка та відкрили кримінальне провадження за кримінальною статтею про хуліганство.

Затриманий за стрілянину чоловік / © Патрульна поліція Києва

Гільзи, які знайшли на місці стрілянини / © Патрульна поліція Києва

Нагадаємо, напередодні у Подільському районі Києва поліція затримала іншого чоловіка, який увечері 9 травня під час бійки кілька разів вистрелив у опонента з травматичного пістолета. Потерпілий перебуває у задовільному стані, на місці працювали слідчі для встановлення обставин та кваліфікації події.

