Грози та шквали накриють Київ: синоптики попередили про небезпеку 12 травня

Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві 12 травня / © Associated Press

У вівторок, 12 травня, Київ та область опиняться в епіцентрі погодних контрастів: синоптики прогнозують приємне травневе тепло, яке супроводжуватиметься грозовими зливами та шквальними поривами вітру.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує 12 травня у столиці теплу погоду із температурою повітря до +20 градусів вище нуля. Водночас вона попереджає, що упродовж дня пройдуть дощі із грозами.

За даними Українського гідрометцентру, на Київщині 12 травня буде хмарно із проясненнями. Ніч пройде без опадів, проте вдень можливі дощі із грозами.

Температура по області вночі коливатиметься в межах від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +10 до +12 градусів тепла. Вдень у столиці буде від +20 до +22 градусів вище нуля.

Водночас синоптики попереджають про грози, місцями шквали до 15-20 м/с. В області оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — йдеться у повідомленні.

Синоптики попереджають про грози та шквальний вітер на Київщині 12 травня / © Укргідрометцентр

Як повідомляють на погодному порталі Sinoptik, у Києві 12 травня хмари вже з ранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Києві до кінця дня. З середини дня і до його кінця йтиме дощ.

Температура повітря коливатиметься від +11 градусів тепла вночі до +20 градусів тепла вдень.

© скриншот

