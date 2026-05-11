Заманив дитину цукерками і велосипедом: у Києві чоловік розбещував 9-річну дівчинку

У Києві чоловік розбещував 9-річну дівчинку / © Національна поліція Києва

Поліція Києва затримала 44-річного киянина, який розбещував 9-річну дівчинку. Затриманий чоловік познайомився з дитиною під приводом того, що навчить її кататися на велосипеді. Так він почав проводити з нею час.

Про це повідомляють у поліції Києва.

У поліції повідомляють, що коли підозрюваний увійшов у довіру до дитини, став запрошувати її до себе додому. Там він вчиняв розпусні дії щодо 9-річної дівчинки та знімав з нею фото й відео інтимного характеру.

За скоєний злочин чоловікові загрожує до 8 років за ґратами.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 44-річний киянин познайомився з 9-річною дівчинкою біля під’їзду свого будинку. В цей час дитина гуляла на вулиці сама.

Зловмисник дав дівчинці велосипед і пообіцяв, що навчить її кататися. Він намагався втертися до дитини в довіру: пригощав цукерками, подарував мобільний телефон. Утім, після цього він почав запрошувати дівчинку додому, де вчиняв щодо неї злочини.

Під час чергової зустрічі з дівчинкою біля станції метро «Харківська» патрульні помітили чоловіка, який віз її на рамі велосипеда з порушенням правил дорожнього руху.

Поліція зупинила чоловіка для перевірки документів. Під час розмови він не зміг пояснити, чому перебуває з незнайомою дівчинкою та веде її до парку. Надалі слідчі виявили в його телефоні фото та відео інтимного характеру з дитиною.

Слідчі Дарницького управління поліції затримали зловмисника за статтею 208 КПК України. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України — розбещення неповнолітніх. Під час досудового розслідування чоловік перебуватиме під вартою.

