- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 763
- Час на прочитання
- 1 хв
Погода в Києві різко зіпсується: коли вдарить пік нового похолодання та чекати повернення тепла
13 травня Київщина опиниться під впливом холодного атмосферного фронту, який принесе з собою рясні опади та зниження температури.
У середу Київ та область накриє хвиля похолодання з денною температурою до +14 та рясними дощами.
Детальніше про погоду у столиці — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.
Синоптикиня Наталка Діденко попереджає: у Києві 13 травня стане прохолодніше, вдень очікуються від +11 до +13 градусів тепла. За словами Діденко, дощ у столиці більш ймовірний вночі та вранці, а вдень опади разом з атмосферним фронтом мають відійти далі у східному напрямку.
В Українському гідрометцентрі прогнозують хмарну погоду із короткочасними проясненнями на Київщині 13 травня. Протягом дня варто очікувати дощів.
Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +18 градусів вище нуля.
У столиці вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +11 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +14 до +16 градусів тепла.
За даними погодного порталу Sinoptik, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Дощ йтиме весь день, щоправда, до вечора він стане слабшим.
Температура повітря коливатиметься від +13 градусів тепла вночі до +15 градусів вище нуля вдень.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 13 травня.
Читайте також:
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 13 травня
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.