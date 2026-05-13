ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
763
Час на прочитання
1 хв

Погода в Києві різко зіпсується: коли вдарить пік нового похолодання та чекати повернення тепла

13 травня Київщина опиниться під впливом холодного атмосферного фронту, який принесе з собою рясні опади та зниження температури.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві 13 травня

Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві 13 травня / © УНІАН

У середу Київ та область накриє хвиля похолодання з денною температурою до +14 та рясними дощами.

Детальніше про погоду у столиці — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає: у Києві 13 травня стане прохолодніше, вдень очікуються від +11 до +13 градусів тепла. За словами Діденко, дощ у столиці більш ймовірний вночі та вранці, а вдень опади разом з атмосферним фронтом мають відійти далі у східному напрямку.

В Українському гідрометцентрі прогнозують хмарну погоду із короткочасними проясненнями на Київщині 13 травня. Протягом дня варто очікувати дощів.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +18 градусів вище нуля.

У столиці вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +11 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +14 до +16 градусів тепла.

За даними погодного порталу Sinoptik, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Дощ йтиме весь день, щоправда, до вечора він стане слабшим.

Температура повітря коливатиметься від +13 градусів тепла вночі до +15 градусів вище нуля вдень.

Погода у Києві 13 травня / © скриншот

Погода у Києві 13 травня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 13 травня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
763
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie