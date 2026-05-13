Погода в Києві різко зіпсується: коли вдарить пік нового похолодання та чекати повернення тепла

Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві 13 травня / © УНІАН

У середу Київ та область накриє хвиля похолодання з денною температурою до +14 та рясними дощами.

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає: у Києві 13 травня стане прохолодніше, вдень очікуються від +11 до +13 градусів тепла. За словами Діденко, дощ у столиці більш ймовірний вночі та вранці, а вдень опади разом з атмосферним фронтом мають відійти далі у східному напрямку.

В Українському гідрометцентрі прогнозують хмарну погоду із короткочасними проясненнями на Київщині 13 травня. Протягом дня варто очікувати дощів.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +18 градусів вище нуля.

У столиці вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +11 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +14 до +16 градусів тепла.

За даними погодного порталу Sinoptik, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Дощ йтиме весь день, щоправда, до вечора він стане слабшим.

Температура повітря коливатиметься від +13 градусів тепла вночі до +15 градусів вище нуля вдень.

