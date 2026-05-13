На Київщині зникла 13-річна дівчинка: прикмети, фото

На Київщині розшукують неповнолітню Аліну Кущ з міста Біла Церква. 13 травня, о 00:12 до поліції від матері надійшло повідомлення про зникнення її 13-річної доньки.

Про це повідомила поліція Київської області у Facebook.

Заявниця уточнила, що напередодні, 12 травня дівчина вийшла з дому о 08:10 на навчання та не повернулась. Наразі місцеперебування зниклої не відоме. Самостійні пошуки результатів не дали. Мобільного телефону із собою дівчина не мала.

На розшуки дівчинки оперативно залучені та орієнтовані підрозділи поліції Київщини, в тому числі особовий склад Білоцерківського районного управління поліції: керівництво, співробітники карного розшуку, поліцейські офіцери громади, ювенальні інспектори та працівники патрульної поліції.

13-річна Аліна Кущ зникла — прикмети та фото

13-річна мешканка Білої Церкви Аліна Кущ / © Поліція Київської області

Прикмети Аліни: зріст близько 170 см, середньої статури, волосся коротке чорне.

Дівчинка була одягнена у чорну куртку-худі, блакитні джинси, кросівки зі вставками білого та сірого кольорів.

«Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування дитини, просимо одразу повідомляти на спецлінію 102, або до Білоцерківського районного управління поліції за телефоном: 0 (93) 126 55 05», — йдеться у повідомленні поліції.

