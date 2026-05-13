Вибух

У середу, 13 квітня, в Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих безпілотниках.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!», — йдеться в повідомленні.

В Повітряних силах попереджали про БпЛА в напрямку Києва з півночі.

Нагадаємо, раніше в Києві пролунав сигнал повітряної тривоги через ризик обстрілу БпЛА.

