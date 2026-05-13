Вибухи гримлять у Києві: на Оболоні впали уламки дрона, перші деталі від влади

В Оболонському районі Києва зафіксували падіння уламків БпЛА.

Софія Бригадир
Ворожа атака

Ворожа атака

Доповнено додатковими матеріалами

Уламки ворожого безпілотника впали на відкритій території в Оболонському районі Києва. На місце події вже прямують екстрені служби.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Падіння уламків БпЛА на відкритій території в Оболонському районі столиці. Екстрені служби прямують на місце», — йдеться в повідомлені.

Тим часом місцеві медіа повідомляють про зникнення електропостачання на Виноградарі. Подробиці наразі уточнюються.

Нагадаємо, вдень 13 травня в Києві оголосили повітряну тривогу через ризик атаки БпЛА. Згодом в місті пролунали вибухи. Кличко повідомляв про роботу ППО.

