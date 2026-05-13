- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 586
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибухи гримлять у Києві: на Оболоні впали уламки дрона, перші деталі від влади
В Оболонському районі Києва зафіксували падіння уламків БпЛА.
Доповнено додатковими матеріалами
Уламки ворожого безпілотника впали на відкритій території в Оболонському районі Києва. На місце події вже прямують екстрені служби.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«Падіння уламків БпЛА на відкритій території в Оболонському районі столиці. Екстрені служби прямують на місце», — йдеться в повідомлені.
Тим часом місцеві медіа повідомляють про зникнення електропостачання на Виноградарі. Подробиці наразі уточнюються.
Нагадаємо, вдень 13 травня в Києві оголосили повітряну тривогу через ризик атаки БпЛА. Згодом в місті пролунали вибухи. Кличко повідомляв про роботу ППО.
Коментарі
Сортувати: