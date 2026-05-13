У Києві затримали педофіла, який напав на дівчинку у туалеті дитячої лікарні
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у розбещенні неповнолітньої просто в лікарні.
У Києві чоловік змушував дівчинку показати свої статеві органи в туалеті дитячої лікарні. 52-річний киянин розбещував неповнолітню. Його оперативно затримали.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Чоловік у лікарні розбещував маленьку дівчинку: його затримали
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Солом’янської окружної прокуратури Києва 52-річному киянину повідомили про підозру у розбещенні неповнолітньої (ч. 2 ст. 156 КК України).
Слідчі встановили, що 8-річна дівчинка разом з мамою перебувала у дитячій лікарні Солом’янського району. Дитина пішла до вбиральні. У момент, коли дівчинка вийшла з туалетної кабінки, вихід їй перекрив дорослий чоловік.
Він змусив дівчинку зайти назад до кабінки, наказав мовчати та показати статеві органи.
Дівчинка почала чинити опір і плакати. Вона сказала чоловікові, що в коридорі на неї чекає мама. Почувши, що до туалету хтось заходить, чоловік утік.
Чоловіка затримали впродовж кількох годин після скоєного. Під час обшуку вдома та у телефоні чоловіка знайшли велику кількість файлів порнографічного характеру. Їх направили на експертизу, аби визначити, чи порнографічні матеріали стосуються дітей.
Підозрюваному обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує позбавлення волі до 8 років.
У Києві затримали чоловіка, який розбещував 9-річну дівчинку
Нагадаємо, поліція Києва затримала 44-річного мешканця столиці за розбещення 9-річної дівчинки. Чоловік увійшов у довіру до дитини біля під’їзду, пообіцявши навчити її кататися на велосипеді, та заманював до себе додому подарунками й цукерками.
Там чоловік вчиняв щодо дівчинки розпусні дії та знімав фото й відео інтимного характеру.
Зловмисника викрили патрульні біля станції метро «Харківська», коли він перевозив дитину на велосипеді з порушенням правил дорожнього руху. Під час перевірки документів чоловік не зміг пояснити, чому перебуває з чужою дитиною, а в його телефоні правоохоронці виявили докази злочину.
За скоєне затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі. Він перебуває під вартою.