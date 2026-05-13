У Києві затримали педофіла, який напав на дівчинку у туалеті дитячої лікарні

У Києві затримали педофіла / © Київська обласна прокуратура

У Києві чоловік змушував дівчинку показати свої статеві органи в туалеті дитячої лікарні. 52-річний киянин розбещував неповнолітню. Його оперативно затримали.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Солом’янської окружної прокуратури Києва 52-річному киянину повідомили про підозру у розбещенні неповнолітньої (ч. 2 ст. 156 КК України).

Слідчі встановили, що 8-річна дівчинка разом з мамою перебувала у дитячій лікарні Солом’янського району. Дитина пішла до вбиральні. У момент, коли дівчинка вийшла з туалетної кабінки, вихід їй перекрив дорослий чоловік.

Він змусив дівчинку зайти назад до кабінки, наказав мовчати та показати статеві органи.

Дівчинка почала чинити опір і плакати. Вона сказала чоловікові, що в коридорі на неї чекає мама. Почувши, що до туалету хтось заходить, чоловік утік.

Чоловіка затримали впродовж кількох годин після скоєного. Під час обшуку вдома та у телефоні чоловіка знайшли велику кількість файлів порнографічного характеру. Їх направили на експертизу, аби визначити, чи порнографічні матеріали стосуються дітей.

Підозрюваному обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує позбавлення волі до 8 років.

