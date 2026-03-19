В Києві серійний педофіл пробирався до шкільних туалетів і нападав на дітей: що відомо

У Києві поставлено крапку в резонансній справі щодо нападу на дітей у навчальних закладах Подільського району. Завдяки втручанню ювенальних прокурорів, 35-річний чоловік, який вчиняв розпусні дії та замах на зґвалтування у шкільних вбиральнях, отримав покарання.

Про деталі судового процесу повідомляє Офіс генерального прокурора.

Хронологія злочинів: два напади за один день

Слідство встановило такі факти: зловмисник безперешкодно проникав на територію столичних шкіл. Обвинувачення довело, що в один день він двічі заходив до шкільних туалетів, де саме перебували малолітні діти — учні першого та другого класів.

У першому випадку інцидент стався в туалеті гімназії. Злочинець зайшов до приміщення та оголився перед 6-річним хлопчиком. Цей епізод сторона обвинувачення чітко кваліфікувала як вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи.

Однак на цьому зловмисник не зупинився. Того ж дня він проник до іншої школи району.

«Чоловік зайшов до кабінки туалету, де перебував 8-річний школяр, та вчинив дії, які кваліфіковано як закінчений замах на зґвалтування», — йдеться в повідомленні.

Як стверджують в офісі Генпрокурора, суд першої інстанції розцінив обидва епізоди виключно як вчинення розпусних дій щодо малолітніх. За цей злочин чоловіку було призначено покарання у вигляді 6 років та 6 місяців позбавлення волі.

Ювенальні прокурори Київської міської прокуратури не погодилися з такою кваліфікацією та подали апеляційну скаргу, вимагаючи справедливого покарання за замах на зґвалтування.

«У Києві апеляційний суд погодився з позицією ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури та посилив вирок 35-річному чоловіку, який вчиняв злочини проти дітей у навчальних закладах Подільського району. Прокурори оскаржили рішення суду першої інстанції в апеляційному суді, і він підтримав позицію прокуратури», — офіційно заявили у відомстві.

Зрештою, чоловіка було визнано винним за двома статтями: у закінченому замаху на зґвалтування малолітньої особи та вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи.

Суд призначив зловмиснику суворе покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Крім того, вирок передбачає позбавлення права обіймати посади, пов’язані з роботою з дітьми, та займатися будь-якою діяльністю, що пов’язана з піклуванням за дітьми, їх вихованням та організацією дозвілля строком на 3 роки. Наразі засуджений перебуває під вартою.

