В Києві серійний педофіл пробирався до шкільних туалетів і нападав на дітей: що відомо

Чоловіка визнано винним у замаху на зґвалтування 8-річного школяра та розбещенні 6-річної дитини.

Дар'я Щербак
Хлопчик

У Києві поставлено крапку в резонансній справі щодо нападу на дітей у навчальних закладах Подільського району. Завдяки втручанню ювенальних прокурорів, 35-річний чоловік, який вчиняв розпусні дії та замах на зґвалтування у шкільних вбиральнях, отримав покарання.

Про деталі судового процесу повідомляє Офіс генерального прокурора.

Хронологія злочинів: два напади за один день

Слідство встановило такі факти: зловмисник безперешкодно проникав на територію столичних шкіл. Обвинувачення довело, що в один день він двічі заходив до шкільних туалетів, де саме перебували малолітні діти — учні першого та другого класів.

У першому випадку інцидент стався в туалеті гімназії. Злочинець зайшов до приміщення та оголився перед 6-річним хлопчиком. Цей епізод сторона обвинувачення чітко кваліфікувала як вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи.

Однак на цьому зловмисник не зупинився. Того ж дня він проник до іншої школи району.

«Чоловік зайшов до кабінки туалету, де перебував 8-річний школяр, та вчинив дії, які кваліфіковано як закінчений замах на зґвалтування», — йдеться в повідомленні.

Як стверджують в офісі Генпрокурора, суд першої інстанції розцінив обидва епізоди виключно як вчинення розпусних дій щодо малолітніх. За цей злочин чоловіку було призначено покарання у вигляді 6 років та 6 місяців позбавлення волі.

Ювенальні прокурори Київської міської прокуратури не погодилися з такою кваліфікацією та подали апеляційну скаргу, вимагаючи справедливого покарання за замах на зґвалтування.

«У Києві апеляційний суд погодився з позицією ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури та посилив вирок 35-річному чоловіку, який вчиняв злочини проти дітей у навчальних закладах Подільського району. Прокурори оскаржили рішення суду першої інстанції в апеляційному суді, і він підтримав позицію прокуратури», — офіційно заявили у відомстві.

Зрештою, чоловіка було визнано винним за двома статтями: у закінченому замаху на зґвалтування малолітньої особи та вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи.

Суд призначив зловмиснику суворе покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Крім того, вирок передбачає позбавлення права обіймати посади, пов’язані з роботою з дітьми, та займатися будь-якою діяльністю, що пов’язана з піклуванням за дітьми, їх вихованням та організацією дозвілля строком на 3 роки. Наразі засуджений перебуває під вартою.

Надзвичайні події в Києві — останні новини

Нагадаємо, у Києві після планового хірургічного втручання чоловік втратив зір на одне око. Пацієнт звернувся до приватного медичного центру для проведення операції з пластики носової перетинки та видалення кісти гайморової пазухи.

Після операції під час стаціонарного лікування він поскаржився на втрату зору. За висновками судово-медичної експертизи, причиною стали ушкодження, отримані під час хірургічного втручання.

Лікарю-отоларингологу повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків. Наразі триває слідство.

Також, в Києві на вулиці Бальзака сталася бійка між цивільними, поліцейськими та представниками ТЦК. За даними правоохоронців, під час перевірки військово-облікових документів в одного з чоловіків сталася словесна суперечка з перехожими, а потім почалася штовханина. В поліції зазначили, що нікого з учасників конфлікту не затримували. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

