В Киеве задержали педофила, который напал на девочку в туалете детской больницы

В Киеве задержали педофила

В Киеве мужчина вынуждал девочку показать свои половые органы в туалете детской больницы. 52-летний киевлянин развращал несовершеннолетнюю. Его оперативно задержали.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Соломенской окружной прокуратуры Киева 52-летнему киевлянину сообщили о подозрении в развращении несовершеннолетней (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Следователи установили, что 8-летняя девочка вместе с мамой находилась в детской больнице Соломенского района. Ребенок пошел в туалет. В момент, когда девочка вышла из туалетной кабинки, выход ей перекрыл взрослый мужчина.

Он заставил девочку зайти в кабинку, приказал молчать и показать половые органы.

Девочка начала сопротивляться и плакать. Она сказала мужчине, что в коридоре ее ждет мама. Услышав, что в туалет кто-то заходит, мужчина сбежал.

Мужчину задержали через несколько часов после совершенного. Во время обыска дома и в телефоне мужчины обнаружили большое количество файлов порнографического характера. Их направили на экспертизу, чтобы определить, касаются ли порнографические материалы детей.

Подозреваемому избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Ему грозит лишение свободы до 8 лет.

В Киеве задержали мужчину, который развращал 9-летнюю девочку

Напомним, полиция Киева задержала 44-летнего жителя столицы за развращение 9-летней девочки. Мужчина вошел в доверие к ребенку у подъезда, пообещав научить девочку кататься на велосипеде и заманивал к себе домой подарками и конфетами.

Там мужчина совершал в отношении девочки развратные действия и снимал фото и видео интимного характера.

Злоумышленника разоблачили патрульные возле станции метро «Харьковская», когда он перевозил ребенка на велосипеде с нарушением ПДД. Во время проверки документов мужчина затруднился объяснить, почему находится с чужим ребенком, а в его телефоне правоохранители обнаружили доказательства преступления.

За совершенное задержанному грозит до 8 лет лишения свободы. Он находится под стражей.

