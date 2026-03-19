В Киеве серийный педофил пробирался в школьные туалеты и нападал на детей: что известно

В Киеве поставлена точка в резонансном деле по нападению на детей в учебных заведениях Подольского района. Благодаря вмешательству ювенальных прокуроров, 35-летний мужчина, совершавший развратные действия и покушение на изнасилование в школьных туалетах, получил наказание.

О деталях судебного процесса уведомляет Офис генерального прокурора.

Хронология преступлений: два нападения за один день

Следствие установило следующие факты: злоумышленник беспрепятственно проникал на территорию столичных школ. Обвинение доказало, что в один день он дважды заходил в школьные туалеты, где находились малолетние дети — ученики первого и второго классов.

В первом случае инцидент произошел в туалете гимназии. Преступник вошел в помещение и обнажился перед 6-летним мальчиком. Этот эпизод сторона обвинения четко квалифицировала как совершение развратных действий в отношении малолетнего лица.

Однако на этом злоумышленник не остановился. В тот же день он проник в другую школу района.

«Мужчина зашел в кабинку туалета, где находился 8-летний школьник, и совершил действия, квалифицированные как законченное покушение на изнасилование», — говорится в сообщении.

Как утверждают в офисе Генпрокурора, суд первой инстанции расценил оба эпизода исключительно как совершение развратных действий в отношении малолетних. За это преступление мужчине было назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Ювенальные прокуроры Киевской городской прокуратуры не согласились с такой квалификацией и подали апелляционную жалобу, требуя справедливого наказания за покушение на изнасилование.

«В Киеве апелляционный суд согласился с позицией ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры и ужесточил приговор 35-летнему мужчине, который совершал преступления против детей в учебных заведениях Подольского района. Прокуроры обжаловали решение суда первой инстанции в апелляционном суде, и он поддержал позицию прокуратуры», — заявили в ведомстве.

В конце концов мужчина был признан виновным по двум статьям: в законченном покушении на изнасилование малолетнего лица и совершении развратных действий в отношении малолетнего лица.

Суд назначил злоумышленнику суровое наказание в виде 10 лет лишения свободы. Кроме того, приговор предусматривает лишение права занимать должности, связанные с работой с детьми, и заниматься любой деятельностью, связанной с попечительством за детьми, их воспитанием и организацией досуга сроком на 3 года. В настоящее время осужденный находится под стражей.

