Заманил ребенка конфетами и велосипедом: в Киеве мужчина развращал 9-летнюю девочку

В Киеве мужчина развращал 9-летнюю девочку / © Национальная полиция Киева

Полиция Киева задержала 44-летнего киевлянина, который развращал 9-летнюю девочку. Задержанный мужчина познакомился с ребенком под предлогом того, что научит ее кататься на велосипеде. Так он начал проводить с ней время.

Об этом сообщает полиция Киева.

В полиции сообщают, что когда подозреваемый вошел в доверие к ребенку, стал приглашать ее к себе домой. Там он совершал развратные действия в отношении 9-летней девочки и снимал с ней фото и видео интимного характера.

За совершенное преступление мужчине грозит до 8 лет за решеткой.

В ходе досудебного расследования было установлено, что 44-летний киевлянин познакомился с 9-летней девочкой возле подъезда своего дома. В это время она гуляла на улице одна.

Злоумышленник дал девочке велосипед и пообещал, что научит ее кататься. Он пытался втереться к ребенку в доверие: угощал конфетами, подарил мобильный телефон. После этого он начал приглашать девочку домой, где совершал по отношению к ней преступления.

Во время очередной встречи с девочкой возле станции метро «Харьковская» патрульные заметили мужчину, который вез ее на раме велосипеда с нарушением ПДД.

Полиция остановила мужчину для проверки документов. Во время разговора он не смог объяснить, почему находится с незнакомой девочкой и ведет ее в парк. Затем следователи обнаружили в его телефоне фото и видео интимного характера с ребенком.

Следователи Дарницкого управления полиции задержали злоумышленника по статье 208 УК Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины — развращение несовершеннолетних. Во время досудебного расследования мужчина будет находиться под стражей.

