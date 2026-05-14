- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 442
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві в результаті удару обвалився підʼїзд багатоповерхівки: під завалами люди (відео)
Ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по столиці України.
Російські загарбники в ніч проти 14 травня здійснили масовану комбіновану атаку на Київ.
Про це йдеться у повідомленні мера столиці Віталія Кличко.
Він повідомив, що ворог атакував місто чисельними ударними безпілотниками, крилатими, а також балістичними ракетами.
«У Дарницькому районі, де обвалилися конструкції житлового будинку і під завалами перебувають люди, триває пошуково-рятувальна операція», — йдеться у повідомленні.
У Дніпровському районі влучання в приватний житловий будинок.
В Оболонському районі уламки впали на триповерхову будівлю паркінгу та на будівлю бізнес-центру, а також влучання в 25-поверхову недобудову та падіння уламків в квартиру на 12-му поверсі житлового будинку.
У Соломʼянському районі уламки впали на територію нежитлової забудови.
У Шевченківському районі влучання в нежитлову будівлю.
Раніше повідомлялося, що уламки ворожого безпілотника впали на відкритій території в Оболонському районі Києва.
Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 14 травня здійснили масовану комбіновану атаку на Україну.