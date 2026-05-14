У Києві в результаті удару обвалився підʼїзд багатоповерхівки: під завалами люди (відео)

Обвал будинку у Києві

Російські загарбники в ніч проти 14 травня здійснили масовану комбіновану атаку на Київ.

Про це йдеться у повідомленні мера столиці Віталія Кличко.

Він повідомив, що ворог атакував місто чисельними ударними безпілотниками, крилатими, а також балістичними ракетами.

«У Дарницькому районі, де обвалилися конструкції житлового будинку і під завалами перебувають люди, триває пошуково-рятувальна операція», — йдеться у повідомленні.

У Дніпровському районі влучання в приватний житловий будинок.

В Оболонському районі уламки впали на триповерхову будівлю паркінгу та на будівлю бізнес-центру, а також влучання в 25-поверхову недобудову та падіння уламків в квартиру на 12-му поверсі житлового будинку.

У Соломʼянському районі уламки впали на територію нежитлової забудови.

У Шевченківському районі влучання в нежитлову будівлю.

Раніше повідомлялося, що уламки ворожого безпілотника впали на відкритій території в Оболонському районі Києва.

