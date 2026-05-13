Прикидалася тяжкохворою: у Києві аферистка виманила 700 тисяч у пораненого бійця ЗСУ

оліцейські викрили шахрайку / © Поліція Києва

У Києві аферистка виманила у військовослужбовця понад 700 тисяч гривень, прикидаючись тяжкохворою.

Про це повідомила поліція Києва у Facebook.

Слідчі Дарницького управління поліції ГУНП в м. Києві та столичні кіберполіцейські за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури викрили 41-річну мешканку столиці, яка під час воєнного стану ошукала військовослужбовця Збройних сил України, котрий захищав країну на Донецькому напрямку, де й був тяжко поранений.

Фігурантка створила фейковий акаунт під вигаданим ім’ям в одній із соціальних мереж та видавала себе за тяжкохвору жінку, яка нібито потребує термінового лікування й проведення хірургічного втручання у Німеччині. Використовуючи емоційний тиск і маніпуляції, вона переконала потерпілого систематично переказувати кошти на її банківські рахунки.

Кіберполіцейські відстежили рух коштів та встановили, що гроші надходили на особисті картки зловмисниці, а також на рахунок її матері. Надалі отримані суми обготівковувалися через банкомати та каси банківських установ.

У ході обшуку за місцем проживання фігурантки у Києві правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки, готівкові кошти в сумі понад 114 тис. грн та виявили понад десять фейкових акаунтів у соцмережі, які могли використовуватися для аналогічних шахрайських дій.

Переписка шахрайки із військовим / © Поліція Києва

Встановлено, що завдані потерпілому збитки становлять понад 709 тисяч гривень. Привласнені кошти зловмисниця витратила на особисті потреби.

Слідчі повідомили жінці про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

