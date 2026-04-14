Залишили без житла ветеранів: у Бучі викрили масштабну аферу

Реклама

У Бучі на Київщині правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему із продажем неіснуючого житла. Жертвами афери стали ветерани війни та внутрішньо переміщені особи, які втратили свої домівки через бойові дії.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

«Люди вкладали останні заощадження у нове житло, а замість нього отримали обман», — зазначає генеральний прокурор України.

Реклама

Шахрайська схема у Бучі

Що відомо про схему

За даними слідства, підозру оголошено двом керівникам житлово-будівельних кооперативів за шахрайство в особливо великих розмірах. Вони пропонували громадянам інвестувати у будівництво багатоповерхових будинків, створюючи видимість законної діяльності.

Зловмисники укладали договори та демонстрували документи, переконуючи людей у надійності інвестицій. Потерпілі вкладали сотні тисяч гривень, однак обіцяне житло так і не отримали — будівництво не завершили, а об’єкти не ввели в експлуатацію.

Наразі встановлено щонайменше 66 потерпілих, а загальна сума збитків перевищує 35,5 млн гривень.

Також у прокуратурі підкреслюють, що йдеться не просто про фінансову махінацію.

Реклама

«Це спроба нажитися на тих, хто вже втратив дім через війну, і на тих, хто цей дім захищав», — акцентував Кравченко.

Наразі триває розслідування. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми та наголошують, що кошти мають бути повернуті постраждалим.

