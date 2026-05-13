Стрілянина в Києві / © Facebook / Патрульна поліція Києва

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у стрілянині після конфлікту в Оболонському районі. Для пошуку автомобіля, на якому зникли учасники інциденту, в столиці запроваджували спеціальну поліцейську операцію.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

Повідомлення про бійку надійшло на спецлінію 112. За словами заявниці, між кількома чоловіками стався конфлікт, під час якого один із них вистрілив у бік опонента. Після цього зловмисник разом з товаришами залишили місце події на Peugeot.

«Для перехоплення автомобіля зловмисника запровадили спеціальну поліцейську операцію. Екіпажі патрульних перевірили ймовірні маршрути, якими міг поїхати водій, та виявили автівку, що підпадала під орієнтування, в Дніпровському районі столиці», — йдеться в повідомлені.

Поліцейські зупинили транспортний засіб та провели поверхневу перевірку. У салоні авто інспектори знайшли предмет, схожий на пістолет.

Чоловіка, якого вважають причетним до стрілянини, затримали із застосуванням кайданків. На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила ймовірну зброю. Наразі обставини інциденту та всі деталі події встановлюють слідчі.

Дата публікації 14:01, 13.05.26

Нагадаємо, у вівторок, 12 травня, стрілянина сталася у приміщенні Світловодської міськради. Вогонь відкрив перший заступник міського голови Сергій Савич.

