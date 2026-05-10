Поліція затримала чоловіка, який вчинив стрілянину у Подільському районі Києва: всі подробиці

Стрілянина у Києві

Поліція затримала чоловіка, який увечері 9 травня відкрив стрілянину у Подільському районі Києва.

Про це повідомили у Поліції Києва.

За попередньою інформацією правоохоронців, між двома чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички один з учасників дістав травматичний пістолет та здійснив кілька пострілів у бік опонента.

«Попередньо встановлено, що під час конфлікту між двома чоловіками виникла бійка, у ході якої один із них дістав травматичний пістолет та здійснив декілька пострілів у бік опонента. Потерпілий у задовільному стані», — йдеться у повідомленні поліції.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та патрульні поліцейські.

Встановлюються усі обставини інциденту та вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

