Поліція затримала чоловіка, який вчинив стрілянину у Подільському районі Києва: всі подробиці
За попередніми даними, конфлікт між двома чоловіками переріс у бійку зі стріляниною.
Поліція затримала чоловіка, який увечері 9 травня відкрив стрілянину у Подільському районі Києва.
Про це повідомили у Поліції Києва.
За попередньою інформацією правоохоронців, між двома чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички один з учасників дістав травматичний пістолет та здійснив кілька пострілів у бік опонента.
«Попередньо встановлено, що під час конфлікту між двома чоловіками виникла бійка, у ході якої один із них дістав травматичний пістолет та здійснив декілька пострілів у бік опонента. Потерпілий у задовільному стані», — йдеться у повідомленні поліції.
Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та патрульні поліцейські.
Встановлюються усі обставини інциденту та вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Раніше повідомлялося, що увечері 9 травня у Подільському районі столиці сталася стрілянина.
